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Бабкина отказала молодому любовнику, который позвал её замуж

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала, что неоднократно получала предложение руки и сердца от своего молодого любовника Евгения Гора.

Однако все эти предложения певица отклоняла, поскольку не видит смысла в замужестве.

"За эти годы Женя много раз делал мне предложение руки и сердца. Я не особо хочу идти на радикальные перемены в жизни. Живется нам и так хорошо, а мне жизненно необходима свобода. У каждого из нас есть собственное пространство. Иногда бывают моменты, когда Женя чувствует, что ко мне лучше не подходить. Тогда он едет на дачу", — пояснила артистка.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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