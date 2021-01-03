Надежда Бабкина рассказала, что неоднократно получала предложение руки и сердца от своего молодого любовника Евгения Гора.

Однако все эти предложения певица отклоняла, поскольку не видит смысла в замужестве.

"За эти годы Женя много раз делал мне предложение руки и сердца. Я не особо хочу идти на радикальные перемены в жизни. Живется нам и так хорошо, а мне жизненно необходима свобода. У каждого из нас есть собственное пространство. Иногда бывают моменты, когда Женя чувствует, что ко мне лучше не подходить. Тогда он едет на дачу", — пояснила артистка.