После слухов о страшной болезни Дубовицкая посетовала на тяжёлое время

Ведущая построила свою новогоднюю речь по стандартной схеме.

Маме "Аншлага" 31 декабря исполнилось 72 года. Телеведущая отметила, что не чувствует возраста. Она только пожаловалась на то, что не может много работать, как раньше, так как быстро устаёт.

Регина Игоревна — настоящий трудоголик. Она не прекратила выпуски юмористической передачи, несмотря на пандемию.

Регина Дубовицкая ответила, что 2020 год выдался непрсотым для артистов. однако главную проблему она увидела не в безденежье.

"Им сейчас всем очень тяжело. Остались без концертов! Уже год нет ничего", — объяснила старейший работник отечественной юмористической индустрии.

Ведущая подчеркнула, что юмористы не прекращают работать — они активно пишут номера и готовят новые концертные программы.