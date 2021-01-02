Седокова чуть не упала в обморок на концерте

Перед Новым годом Анна Седокова выступила с концертом в Сочи.

За несколько часов до мероприятия певица не могла двигаться, поскольку у неё была острая боль в пояснице.

"Боль в пояснице разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шагу. А ровно в 22:50 должна была выйти на сцену, где меня очень ждали. Нужно было взять себя в руки и собраться. Но как, если каждое движение создавало такую дикую боль… Заплетая косички, я думала, что это будет мой крайний концерт. Упаду там и подарю незабываемые впечатления", — рассказала артистка.

Седокова смогла собраться и достойно выступить, однако боль в спине присутствовала во время концерта. Певица предупредила своих музыкантов, что она может потерять сознание.