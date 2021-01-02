Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Трамп объявил старт протестов в США
В Китае рассказали о границах в сотрудничестве с Россией
Россиян-предпенсионеров будут уведомлять о вероятном размере пенсии
Японский футуролог рассказал о новых пандемиях
Шоу с участием принца Гарри и Меган Маркл провалилось
Что делать с найденными на улице деньгами?
Ефремов хотел сбежать из России
Мягков назвал "извращением" ежегодный показ "Иронии судьбы"
Аксёнов: бандеровщина выдавит из Украины несколько областей

Что общего у располневшей Бузовой, Шнурова и колбасы?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Перевоплотившаяся в героиню "Игры престолов" Серсею Ланнистер Ольга Бузова, восседающая на троне из колбасы — это не ночной кошмар перебравшего горячительных напитков россиянина, а новый клип певицы.

Клип на песню "Колбаса" — итог совместного творчества Ольги Бузовой и Сергея Шнурова.

"Мы совместно со всеми любимым Сергеем Шнуровым из группировки "Ленинград" забабахали новый суперхит "Колбаса". Это коллаборация века, и то, чего вы точно от меня не ждали", — сообщила поклонникам певица.

В новом клипе у Бузовой две ипостаси:

  • то она очень толстая ведьма, которая пытается убежать от дружинников, кричащих ей вслед: "Свинота".
  • то она Серсея Ланнистер, сменившая железный трон на колбасный.

Шнурову же досталась роль непонятного божества.

"Это официальный клип из фильма "Чума", — сообщила Бузова на своём Ютуб-канале.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Что общего у располневшей Бузовой, Шнурова и колбасы?
В Китае рассказали о границах в сотрудничестве с Россией
Россиян-предпенсионеров будут уведомлять о вероятном размере пенсии
Японский футуролог рассказал о новых пандемиях
Шоу с участием принца Гарри и Меган Маркл провалилось
Что делать с найденными на улице деньгами?
Кристина Асмус может вернуться к Гарику Харламову
Ефремов хотел сбежать из России
Мягков назвал "извращением" ежегодный показ "Иронии судьбы"
Аксёнов: бандеровщина выдавит из Украины несколько областей
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лолита Милявская в шестой раз вышла замуж

Звезда шокировала публику откровенным признанием.

Лолита Милявская в шестой раз вышла замуж
Сотни израильтян заразились COVID-19 после получения вакцины Pfizer
Мир. Новости мира
Сотни израильтян заразились COVID-19 после получения вакцины Pfizer
Российский шоу-бизнес
Анна Хилькевич получила ногой от мужа в новогоднюю ночь
Российский шоу-бизнес
Расшифрованы последние слова погибшего в авиакатастрофе Колтового
Василий Амирджанов ОМОН стал аргументом в информационной войне Василий Амирджанов Игорь Буккер Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили Игорь Буккер Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова
Комментарии
Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили
ООН закрыла глаза на проблемы с водой в Крыму. Почему это не удивляет
Панина возмутила выходка вандалов, написавших про Путина на стене
Елена Степаненко рассказала о романе с молодым помощником
Главный тренер шведов отреагировал на поражение от России
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России
Главный тренер шведов отреагировал на поражение от России
Голикова сделала прививку от коронавируса
В Грузии не будет повторных парламентских выборов
Алексей Крутов: "Шведы где-то провоцировали россиян"
"Он всех нас позвал в космос!": от лунных мечтаний к Году Гагарина
В Госдуме отметили агрессию Зеленского
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
В Госдуме отметили агрессию Зеленского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников