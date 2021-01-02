Что общего у располневшей Бузовой, Шнурова и колбасы?

Перевоплотившаяся в героиню "Игры престолов" Серсею Ланнистер Ольга Бузова, восседающая на троне из колбасы — это не ночной кошмар перебравшего горячительных напитков россиянина, а новый клип певицы.

Клип на песню "Колбаса" — итог совместного творчества Ольги Бузовой и Сергея Шнурова.

"Мы совместно со всеми любимым Сергеем Шнуровым из группировки "Ленинград" забабахали новый суперхит "Колбаса". Это коллаборация века, и то, чего вы точно от меня не ждали", — сообщила поклонникам певица.

В новом клипе у Бузовой две ипостаси:

то она очень толстая ведьма, которая пытается убежать от дружинников, кричащих ей вслед: "Свинота".

то она Серсея Ланнистер, сменившая железный трон на колбасный.

Шнурову же досталась роль непонятного божества.