Перевоплотившаяся в героиню "Игры престолов" Серсею Ланнистер Ольга Бузова, восседающая на троне из колбасы — это не ночной кошмар перебравшего горячительных напитков россиянина, а новый клип певицы.
Клип на песню "Колбаса" — итог совместного творчества Ольги Бузовой и Сергея Шнурова.
"Мы совместно со всеми любимым Сергеем Шнуровым из группировки "Ленинград" забабахали новый суперхит "Колбаса". Это коллаборация века, и то, чего вы точно от меня не ждали", — сообщила поклонникам певица.
В новом клипе у Бузовой две ипостаси:
Шнурову же досталась роль непонятного божества.
"Это официальный клип из фильма "Чума", — сообщила Бузова на своём Ютуб-канале.
Звезда шокировала публику откровенным признанием.