Слова вдовы народного артиста не соотносятся со свидетельством медицинского персонала больницы, где лечили Армена Борисовича.
По словам медсестры, она ни разу не видела в медицинском учреждении Татьяну Власову.
"Я вообще не знаю, кто это. Армен Борисович в течение трех лет периодически находился у нас на лечении, и мы ни разу не видели Татьяну Власову. Никто к нему не приходил", — рассказала медик в интервью "Комсомольской правде".
Именно эта сотрудница больницы сообщила о своём впечатлении от лечения Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.
"Армен Борисович, когда ему ночами было очень плохо, кричал: "Мама, мамочка! Виталина! Виталина!". Я думала, Виталина его родственница. Потом, когда он умер, я прочла в интернете и написала ей", — объяснила медработник.
Женщина уверена, что Татьяну Власову Армен Джигарханян не хотел видеть.
"Однажды сиделка при мне сделала видеозвонок ему с Татьяной Сергеевной и спросила: "Армен Борисович, будете разговаривать?". Он закричал: "Убери её от меня!"" — вспомнила медсестра.
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