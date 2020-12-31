Власова говорила неправду о последних днях жизни Джигарханяна?

Слова вдовы народного артиста не соотносятся со свидетельством медицинского персонала больницы, где лечили Армена Борисовича.

По словам медсестры, она ни разу не видела в медицинском учреждении Татьяну Власову.

"Я вообще не знаю, кто это. Армен Борисович в течение трех лет периодически находился у нас на лечении, и мы ни разу не видели Татьяну Власову. Никто к нему не приходил", — рассказала медик в интервью "Комсомольской правде".

Именно эта сотрудница больницы сообщила о своём впечатлении от лечения Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.

"Армен Борисович, когда ему ночами было очень плохо, кричал: "Мама, мамочка! Виталина! Виталина!". Я думала, Виталина его родственница. Потом, когда он умер, я прочла в интернете и написала ей", — объяснила медработник.

Женщина уверена, что Татьяну Власову Армен Джигарханян не хотел видеть.