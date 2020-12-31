Юлии Чичериной прислали повестку на допрос в уголовный розыск

Рок-певица, которая отличается активной гражданской позицией, привлекла внимание правоохранительных органов.

Исполнительницу хита "В голову надуло" повесткой вызвали в службу уголовного розыска города Клина.

Текст повестки попал в руки корреспондента ТАСС.

"Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК РФ ("Порядок вызова на допрос" — Прим. ТАСС) Вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года. При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт", — говорится в официальном документе.

Представители певицы объяснили, что Юлия сейчас находится за пределами Российской Федерации, поэтому не имела возможности прибыть в назначенный срок на допрос к сотрудникам уголовного розыска.

Причина вызова Чичериной к представителям правоохранительных органов не уточняется.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД обещали прокомментировать вызов Чичериной в полицию после 3 января.