Женщина, которая родила фигуристу сына, высказала своё мнение по поводу нашумевшего брака.

Бывшая жена Ильи Авербуха фигуристка Ирина Лобачёва пожелала бывшему супругу и его избраннице счастья.

"Мы с Ильёй пока ещё не решили, с кем Мартин встретит Новый год — со мной или с ним и Лизой. Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я её знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи", — рассказала Ирина в интервью "КП".