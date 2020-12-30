Женщина, которая родила фигуристу сына, высказала своё мнение по поводу нашумевшего брака.
Бывшая жена Ильи Авербуха фигуристка Ирина Лобачёва пожелала бывшему супругу и его избраннице счастья.
"Мы с Ильёй пока ещё не решили, с кем Мартин встретит Новый год — со мной или с ним и Лизой. Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я её знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи", — рассказала Ирина в интервью "КП".
Ирина Лобачёва ранее предостерегала сына от общения с Арзамасовой, однако теперь она уверена, что экс-супруг выбрал достойную жену.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.