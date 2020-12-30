Наташа Королёва снова вышла замуж...на Занзибаре

Стриптизёр старается загладить свою вину перед супругой.

Николай Басков недавно назвал Наташу Королёву "разведёнкой". Это спровоцировало слухи о том, что певица не смогла простить мужу измену.

Исполнительница отправилась в Африку, где, по её словам, стремилась "перезагрузиться".

На острове Занзибар Королёва изучала быт и нравы африканского племени, испытывая на себе все прелести дикой жизни.

Вслед за Королёвой на остров поспешил Тарзан. Он решил романтикой сгладить те обиды, которые нанёс жене своими похождениями "налево".

Артист подарил супруге кольцо с редким камнем танзанитом стоимостью 9 тысяч долларов, предлагая Королёвой начать семейную жизнь с чистого листа.