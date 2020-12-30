Стриптизёр старается загладить свою вину перед супругой.
Николай Басков недавно назвал Наташу Королёву "разведёнкой". Это спровоцировало слухи о том, что певица не смогла простить мужу измену.
Исполнительница отправилась в Африку, где, по её словам, стремилась "перезагрузиться".
На острове Занзибар Королёва изучала быт и нравы африканского племени, испытывая на себе все прелести дикой жизни.
Вслед за Королёвой на остров поспешил Тарзан. Он решил романтикой сгладить те обиды, которые нанёс жене своими похождениями "налево".
Артист подарил супруге кольцо с редким камнем танзанитом стоимостью 9 тысяч долларов, предлагая Королёвой начать семейную жизнь с чистого листа.
"Я уже не думала и не гадала, что это может со мной произойти. Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре, в племени. Ну не удивительно ли?" — сказала Наташа Королёва, принимая подарок и извинения неверного супруга.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.