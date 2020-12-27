Стала известна стоимость детского праздника для дочери Бородиной

Ксения Бородина организовала шикарный праздник в честь дня рождения младшей дочери Теоны.

Первый маленький юбилей "золотого" ребёнка отметили с размахом.

На празднике было всё, о чём только может мечтать маленькая девочка, — гости, подарки, аниматоры, огромный торт и приглашённые звёзды эстрады, которым с радостью подпевала виновница торжества.

День рождения Теоны Омарой отметили в детском клубе "Teika Boom". Сценарий праздника был насыщен конкурсами, танцами, костюмированными представлениями.

Приглашёнными звёздами вечеринки стали Niletto и Mia Boyk.

Журналисты "Комсомольской правды" подсчитали, во сколько могло обойтись Ксении Бородиной такой праздник.

По подсчётам представителей СМИ, экс-ведущая "Дома-2" раскошелилась на сумму не менее трёх миллионов рублей, чтобы побаловать свою горячо любимую малышку.