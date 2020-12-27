Ксения Бородина организовала шикарный праздник в честь дня рождения младшей дочери Теоны.
Первый маленький юбилей "золотого" ребёнка отметили с размахом.
На празднике было всё, о чём только может мечтать маленькая девочка, — гости, подарки, аниматоры, огромный торт и приглашённые звёзды эстрады, которым с радостью подпевала виновница торжества.
День рождения Теоны Омарой отметили в детском клубе "Teika Boom". Сценарий праздника был насыщен конкурсами, танцами, костюмированными представлениями.
Приглашёнными звёздами вечеринки стали Niletto и Mia Boyk.
Журналисты "Комсомольской правды" подсчитали, во сколько могло обойтись Ксении Бородиной такой праздник.
По подсчётам представителей СМИ, экс-ведущая "Дома-2" раскошелилась на сумму не менее трёх миллионов рублей, чтобы побаловать свою горячо любимую малышку.
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