Лолита объяснила, почему не хотела иметь детей

Лолита Милявская уже воспитала дочь, которой сейчас 21 год. Девушка уже давно покинула родительское "гнездо" и проживает за рубежом.

Но певица только сейчас решила признаться, что никогда не хотела детей, поскольку на первое место всегда ставила карьеру.