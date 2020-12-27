Лолита Милявская уже воспитала дочь, которой сейчас 21 год. Девушка уже давно покинула родительское "гнездо" и проживает за рубежом.
Но певица только сейчас решила признаться, что никогда не хотела детей, поскольку на первое место всегда ставила карьеру.
"Никогда не мечтала иметь много детей, и была права, потому что моя работа этого не предполагает. Все-таки если хочешь детей, у тебя должно быть больше времени на общение. Я не чайлдфри. В 57 я хочу жить для себя", — отметила артистка.
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