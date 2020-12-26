Влад Кадони боялся работать с Ксенией Бородиной

Телеведущий проекта "Дом-2" Влад Кадони рассказал, что изначально испытывал страх перед своей коллегой Ксенией Бородиной, поскольку у неё был образ "стервы".

Однако очень быстро ему удалось подружиться с бессменной ведущей.