Телеведущий проекта "Дом-2" Влад Кадони рассказал, что изначально испытывал страх перед своей коллегой Ксенией Бородиной, поскольку у неё был образ "стервы".
Однако очень быстро ему удалось подружиться с бессменной ведущей.
"Мне казалось, что она стерва, которая откусит мне голову, если услышит что-то не то. Бескомпромиссная и эгоистичная. Она стала главным открытием на "ДОМе-2". Она открыто заявила, что ей нравится со мной работать. Неожиданно мы сошлись в чувстве юмора. В сложных ситуациях она иногда жертвовала своими интересами, потому что это было важно мне. А главное, в те моменты, когда в моей жизни происходило что-то ужасное, она вдруг приходила и просто помогала, хотя я даже не просил. Ночные звонки с поддержкой. Вовлеченность в мои проблемы", — рассказал Кадони.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.