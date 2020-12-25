Актриса рассказала о своём браке с Валерием Боровинских.
Ирина Климова рассказала о том, как любовница раскрыла ей глаза на неверность мужа.
"В трубке раздался женский голос, который попросил Валеру. Девушка представилась Ириной. Она сказала, что является той самой женщиной, с которой Валера встречается целый год. Я, честно говоря, прямо присела. Да… И тут она мне говорит, что хотела бы встретиться со мной…" — поделилась тяжёлыми воспоминаниями 53-летняя актриса на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Ударом для Климовой было известие о беременности любовницы мужа. Информация была вдвойне больней, так как Ирина за два месяца до этого потеряла ребёнка: у женщины случился выкидыш.
Несмотря на всё это, любящая женщина нашла силы простить и даже пожалеть мужа.
"У нас состоялся серьезный разговор, в ходе которого я вдруг поняла, как ему тяжело было жить на две семьи. Я очень его любила, поэтому искренне ему посочувствовала. Мы разговаривали, оба рыдали. Как выяснилось, он ничего не знал о том ребёнке. Дело кончилось тем, что он спросил: "Можно я останусь дома?". И после этого мы прожили ещё год", — рассказала актриса в интервью Борису Корчевникову.
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