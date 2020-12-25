Ирина Климова рассказала о выкидыше и беременности любовницы мужа

Актриса рассказала о своём браке с Валерием Боровинских.

Ирина Климова рассказала о том, как любовница раскрыла ей глаза на неверность мужа.

"В трубке раздался женский голос, который попросил Валеру. Девушка представилась Ириной. Она сказала, что является той самой женщиной, с которой Валера встречается целый год. Я, честно говоря, прямо присела. Да… И тут она мне говорит, что хотела бы встретиться со мной…" — поделилась тяжёлыми воспоминаниями 53-летняя актриса на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Ударом для Климовой было известие о беременности любовницы мужа. Информация была вдвойне больней, так как Ирина за два месяца до этого потеряла ребёнка: у женщины случился выкидыш.

Несмотря на всё это, любящая женщина нашла силы простить и даже пожалеть мужа.