"Старым способом": Литвинова умыкнула метлу у дворника, чтобы полетать

Актриса решила преодолеть московские пробки с помощью полёта на метле.

Рената Литвинова опубликовала в Instagram забавное видео. Женщина, крадучись, пробралась во двор и выбрала себе там подходящий транспорт. Актриса предпочла дворницкую метлу, чтобы воспарить над столицей.

"Из-за новогодних пробок приходится перемещаться "старым способом", который я ещё иногда применяю, но перехожу в стадию невидимости — моя бабушка Фаина всегда так летала!" — написала артистка под видео.

Литвинова, облачённая в длинную переливающуюся юбку и черный головной убор, взяла метлу и направилась прочь с таким видом, будто вот-вот разбежится и взлетит.