Актриса решила преодолеть московские пробки с помощью полёта на метле.
Рената Литвинова опубликовала в Instagram забавное видео. Женщина, крадучись, пробралась во двор и выбрала себе там подходящий транспорт. Актриса предпочла дворницкую метлу, чтобы воспарить над столицей.
"Из-за новогодних пробок приходится перемещаться "старым способом", который я ещё иногда применяю, но перехожу в стадию невидимости — моя бабушка Фаина всегда так летала!" — написала артистка под видео.
Литвинова, облачённая в длинную переливающуюся юбку и черный головной убор, взяла метлу и направилась прочь с таким видом, будто вот-вот разбежится и взлетит.
"Этот поворот головы перед тем, как рвануть метлу! Космическая женщина", — написали поклонники эксцентричной актрисы.
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