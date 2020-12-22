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Маковецкий рассказал, как перенёс смерть матери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сергей Маковецкий поделился эмоциями после смерти матери. Анна Маковецкая скончалась 19 лет назад.

По словам актёра, его мама умерла в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

"Мама болела. Я благодарен доктору, который всё честно сказал, что дела не очень. Я в тот же день вылетел в Киев, это было 5 апреля. 6-го я с ней был, а 7-го на Благовещение Пресвятой Богородицы её не стало. Рад, что она ушла в этот светлый праздник. К сожалению, мы не успели поговорить о многом.

Я видел, что ей плохо, понимал, что она меня уже не видит… Читал молитвы… Смотрел на неё и видел, как замирает её дыхание: вот оно есть — и его нет, есть — и нет… И всё… И ты, будучи уже взрослым человеком, сидишь и не понимаешь, что это", — отметил артист.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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