Ивлеева столкнулась с финансовыми трудностями

Телеведущая Анастасия Ивлеева не постеснялась признаться подписчикам в том, что столкнулась с финансовыми трудностями.

В прошлом месяце она приняла решение закрыть Agent Show и подсчитала траты на одну серию, которые оказались слишком большими (1,5 миллиона рублей за выпуск). Блогер отметила, что все проекты снимает на собственные деньги.

Ивлеева предупредила своих подписчиков, что теперь в её контенте будет значительно больше рекламы.