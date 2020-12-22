Телеведущая Анастасия Ивлеева не постеснялась признаться подписчикам в том, что столкнулась с финансовыми трудностями.
В прошлом месяце она приняла решение закрыть Agent Show и подсчитала траты на одну серию, которые оказались слишком большими (1,5 миллиона рублей за выпуск). Блогер отметила, что все проекты снимает на собственные деньги.
Ивлеева предупредила своих подписчиков, что теперь в её контенте будет значительно больше рекламы.
"Почему не могу людям продать что-то стоящее? Если ничего не смогу продать, то не смогу ничего реализовывать", — объяснилась ведущая.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.