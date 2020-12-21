Популярный российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, как он зарабатывает деньги после роспуска группы "Ленинград".

По его словам, основным источником дохода является реклама.

"Заработок — мои рекламные контракты, которые, к счастью, в изобилии. Предложения поступают постоянно. Кроме того, авторские отчисления тоже не перестают капать. Бухгалтерии есть чем заниматься", — пояснил Шнуров.