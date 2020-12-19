Ведущий "Дома-2" Влад Кадони объяснил, что проект перестанет выходить на телеканале ТНТ.
"Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ — это целая эпоха. "Дом-2" — это вечность", — отметил телеведущий.
"А вот что будет дальше, я пока сказать не могу. Но в новом году "Дом-2" заживет новой жизнью. Никто не умер, не грустите, "Дом-2" не умер! Поверьте, мы умеем удивлять", — добавил Кадони.
Напомним, ранее телеканал ТНТ принял решение снять с эфира шоу "Дом-2", которое выходило с 2004 года.
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