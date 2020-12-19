Ведущий "Дома-2" Влад Кадони объяснил, что проект перестанет выходить на телеканале ТНТ.

"Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ — это целая эпоха. "Дом-2" — это вечность", — отметил телеведущий.

"А вот что будет дальше, я пока сказать не могу. Но в новом году "Дом-2" заживет новой жизнью. Никто не умер, не грустите, "Дом-2" не умер! Поверьте, мы умеем удивлять", — добавил Кадони.