Бузова эмоционально отреагировала на весть о закрытии "Дома-2"

Новость о закрытии проекта свалилась на поющую ведущую, как снег на голову.

Ольга Бузова скорбит о проекте, который дал ей путёвку в жизнь.

Девушка пришла на проект юной и никому неизвестной. Первые фанаты реалити-шоу помнят Ольгу девчонкой с белёсыми локонами и автозагаром. Милая блондинка так полюбилась зрителям, что спустя время она получила должность ведущей.

Бузова, которая по максимуму использовала "Дом-2" как стартовую площадку, сумела многого добиться в жизни.

Она, как могла, выразила свои чувства по поводу прощания с шоу, на котором провела свои юные годы.