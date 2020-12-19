Новость о закрытии проекта свалилась на поющую ведущую, как снег на голову.
Ольга Бузова скорбит о проекте, который дал ей путёвку в жизнь.
Девушка пришла на проект юной и никому неизвестной. Первые фанаты реалити-шоу помнят Ольгу девчонкой с белёсыми локонами и автозагаром. Милая блондинка так полюбилась зрителям, что спустя время она получила должность ведущей.
Бузова, которая по максимуму использовала "Дом-2" как стартовую площадку, сумела многого добиться в жизни.
Она, как могла, выразила свои чувства по поводу прощания с шоу, на котором провела свои юные годы.
"Шоу "Дом-2" больше не будет в 23:00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно принять данный факт, но это так. "Дом-2" изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. "Дом-2" стал культовым реалити-шоу. "Дом-2", я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать… Поэтому пока всё. Прощай, легенда. Навсегда твоя Оля", — написала Бузова в Instagram.
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