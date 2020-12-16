Новый год для тяжелобольной девочки отметили досрочно.
Александр Петров скрасил последние дни жизни 12-летней девочки Вали Харичевой, которая страдала саркомой.
У Вали было два заветных желания — встретиться с актёром Александром Петровым и получить в подарок новый Iphone. Актёр взял на себя осуществление двух желаний Вали.
Он явился в больницу к девочке с желаемым гаджетом. Валя не сразу узнала своего кумира, так как у неё упало зрение. Когда же она поняла, что за гость к ней пришёл, она прослезилась от радости, напрочь забыв про Iphone.
Александр Петров шутил с девочкой и всячески подбадривал ребёнка. Вскоре Вали не стало.
Мама девочки отметила, что последние жизни ребёнка были особенно насыщенными. Валя даже побывала на море благодаря хоспису "Дом с маяком".
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.