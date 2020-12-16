Александр Петров поддержал девочку, дни которой были сочтены

Новый год для тяжелобольной девочки отметили досрочно.

Александр Петров скрасил последние дни жизни 12-летней девочки Вали Харичевой, которая страдала саркомой.

У Вали было два заветных желания — встретиться с актёром Александром Петровым и получить в подарок новый Iphone. Актёр взял на себя осуществление двух желаний Вали.

Он явился в больницу к девочке с желаемым гаджетом. Валя не сразу узнала своего кумира, так как у неё упало зрение. Когда же она поняла, что за гость к ней пришёл, она прослезилась от радости, напрочь забыв про Iphone.

Александр Петров шутил с девочкой и всячески подбадривал ребёнка. Вскоре Вали не стало.

Мама девочки отметила, что последние жизни ребёнка были особенно насыщенными. Валя даже побывала на море благодаря хоспису "Дом с маяком".