Жена Ефремова не может получить доступ к сбережениям супруга

Михаил Ефремов не спешит предоставлять жене возможность пользоваться его основными накоплениями.

Актёр, который отбывает наказание в тюрьме Белгородской области, предпочитает оставить свою банковскую ячейку нетронутой.

Пока Софья Кругликова может распоряжаться только личным счётом Ефремова, на котором лежат не более шести миллионов рублей.

Основные средства Ефремов хранит в банковской ячейке, средствами их которой может распоряжаться только он сам, либо человек, которому он предоставит официальную доверенность.



Жена актёра Софья Кругликова воспитывает троих детей артиста: двух дочерей Веру и Надежду, а также сына Бориса.

Женщина занимается преподавательской деятельностью. Все трудности по содержанию детей Софья взвалила на свои плечи.

