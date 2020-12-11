Михаил Ефремов не спешит предоставлять жене возможность пользоваться его основными накоплениями.
Актёр, который отбывает наказание в тюрьме Белгородской области, предпочитает оставить свою банковскую ячейку нетронутой.
Пока Софья Кругликова может распоряжаться только личным счётом Ефремова, на котором лежат не более шести миллионов рублей.
Основные средства Ефремов хранит в банковской ячейке, средствами их которой может распоряжаться только он сам, либо человек, которому он предоставит официальную доверенность.
Жена актёра Софья Кругликова воспитывает троих детей артиста: двух дочерей Веру и Надежду, а также сына Бориса.
Женщина занимается преподавательской деятельностью. Все трудности по содержанию детей Софья взвалила на свои плечи.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.