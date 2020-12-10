Исхаков признался, что усыновил сына Гагариной

Экс-супруг Полины Гагариной воздерживается от посещения ток-шоу, однако это не мешает ему откровенничать в своём Instagram-аккаунте.

Фотограф объяснил, что познакомился с сыном Полины Гагариной Андреем, когда ему было пять лет.

Дмитрий Исхаков объяснил, что старался произвести на ребёнка хорошее впечатление. Общение удалось, мальчик благосклонно принял избранника матери. Дмитрий вспомнил, что сказал ему мальчик при встрече.

"Какой вы интеллигентный мужчина", — сказал пятилетний Андрей, оценивая потенциального отчима.

Исхаков объяснил, что не любит такие слова, как отчим и пасынок.

Экс-супруг певицы рассказал, что, как только нашёл общий язык с мальчиком после женитьбы на Полине Гагариной, он усыновил Андрея.