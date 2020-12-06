Антон Лапенко опубликовал трейлер третьего сезона своего сериала

Блогер продолжает рассказывать истории из "вселенной Лапенко"

Актёр, сам играющий почти все роли в многосерийном фильме, объявил, что премьера новых серий шоу состоится седьмого декабря.

Поклонники Лапенко смогут вновь встретиться с полюбившимися персонажами, несмотря на то, что многие говорили о "закате" эпохи трогательного инженера.

Актёр расширяет свою внутреннюю вселенную, включая в историю новых персонажей.

Популярность Лапенко началась с коротких интернет-вайнов. Затем герои актёра переселились в сериал, где развёртываются их невероятные приключения.

Антону удаётся воплощать в своих актёрских экспериментах узнаваемые архетипы недавнего прошлого.

Среди его персонажей — инженер, журналист, рок-музыкант, милиционер, вальяжный шоумен, лидер ОПГ, ведущий шоу про выживание и др.

Взаимодействие этих личностей приводит к неожиданным сюжетным поворотам.

Зрительская аудитория Антона Лапенко насчитывает более восьми миллионов человек.