Блогер продолжает рассказывать истории из "вселенной Лапенко"
Актёр, сам играющий почти все роли в многосерийном фильме, объявил, что премьера новых серий шоу состоится седьмого декабря.
Поклонники Лапенко смогут вновь встретиться с полюбившимися персонажами, несмотря на то, что многие говорили о "закате" эпохи трогательного инженера.
Актёр расширяет свою внутреннюю вселенную, включая в историю новых персонажей.
Популярность Лапенко началась с коротких интернет-вайнов. Затем герои актёра переселились в сериал, где развёртываются их невероятные приключения.
Антону удаётся воплощать в своих актёрских экспериментах узнаваемые архетипы недавнего прошлого.
Среди его персонажей — инженер, журналист, рок-музыкант, милиционер, вальяжный шоумен, лидер ОПГ, ведущий шоу про выживание и др.
Взаимодействие этих личностей приводит к неожиданным сюжетным поворотам.
Зрительская аудитория Антона Лапенко насчитывает более восьми миллионов человек.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.