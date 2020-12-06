"Главный по стирке" российского телевидения удивил всех на празднике в честь именин Аллы-Виктории.
Андрей Малахов является крёстным отцом дочери короля российской эстрады. Он хорошо подготовился к празднику. Его эффектное появление из шкафа с дымовой завесой произвело впечатление и на именинницу, и на гостей мероприятия.
Мимо такого грандиозного шоу не мог пройти Иван Ургант. Он восхитился оригинальности Андрея Николаевича и не удержался от своих острот.
"Столько дыма и света, что сразу понятно: приехала фея-крестная. Кстати, по дыму понятно, кто учит Аллу-Викторию курить", — съязвил ведущий.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.