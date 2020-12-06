Ургант упрекнул Малахова в том, что он учит дочь Киркорова курить

"Главный по стирке" российского телевидения удивил всех на празднике в честь именин Аллы-Виктории.

Андрей Малахов является крёстным отцом дочери короля российской эстрады. Он хорошо подготовился к празднику. Его эффектное появление из шкафа с дымовой завесой произвело впечатление и на именинницу, и на гостей мероприятия.

Мимо такого грандиозного шоу не мог пройти Иван Ургант. Он восхитился оригинальности Андрея Николаевича и не удержался от своих острот.