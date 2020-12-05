Вдова и сын Михаила Круга отказались от фамилии отца

Родственники знаменитого исполнителя шансона поменяли паспортные данные.

Вдова певца первой решилась на смену фамилии, убедив в необходимости такого шага и младшего сына.

Ранее Ирина носила официальную фамилию покойного супруга, который по паспорту с рождения был Воробьёвым.

Вдова посчитала, что в её интересах называться именно тем именем, под которым в стране знали её талантливого мужа.

Сын певца, который не раз признавался, что в его окружении мало кто догадывался, что он отпрыск автора хита "Владимирский централ", тоже решил подчеркнуть своё родство с легендарным отцом с помощью смены фамилии.

Новая фамилия вдовы и сына будет говорить в их пользу, так как любовь народа к Михаилу Кругу, которого убили 18 лет назад, не угасает.

Этот шаг также можно объяснить сценической карьерой Ирины, которая стремится продолжать гастрольную деятельность, исполняя со сцены песни именитого супруга.