Родственники знаменитого исполнителя шансона поменяли паспортные данные.
Вдова певца первой решилась на смену фамилии, убедив в необходимости такого шага и младшего сына.
Ранее Ирина носила официальную фамилию покойного супруга, который по паспорту с рождения был Воробьёвым.
Вдова посчитала, что в её интересах называться именно тем именем, под которым в стране знали её талантливого мужа.
Сын певца, который не раз признавался, что в его окружении мало кто догадывался, что он отпрыск автора хита "Владимирский централ", тоже решил подчеркнуть своё родство с легендарным отцом с помощью смены фамилии.
Новая фамилия вдовы и сына будет говорить в их пользу, так как любовь народа к Михаилу Кругу, которого убили 18 лет назад, не угасает.
Этот шаг также можно объяснить сценической карьерой Ирины, которая стремится продолжать гастрольную деятельность, исполняя со сцены песни именитого супруга.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.