Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала похождения Алибасова

Продюсер затеял сложную игру, в которую втравил народную артистку РСФСР.

Открытое заявление Бари Каримовича о том, что у него есть молодая любовница, которая беременна от него, окончательно убедило Лидию Федосееву-Шукшину о необходимости развода.

Когда между артисткой и продюсером начался имущественный конфликт, Лидия Николаевна ещё не была готова расстаться со своим предприимчивым супругом.

При том, что шли судебные тяжбы, актриса ратовала за примирение и воссоединение с продюсером группы "На-На". Открытые измены Алибасова сделали невозможным сохранение брачного союза.

"Мне после всей этой истории даже друзья звонить боялись. Все были в шоке от выходок Бари. Я с ним созванивалась, пыталась выяснить, что произошло. Но он мне ничего толком не сказал, обвинял всех", — объяснила Лидия Федосеева-Шукшина.

Актрисе удалось вернуть свою квартиру, однако от материальных притязаний к супруге Алибасов не отказался. Борьба за имущество продолжается, но актриса надеется на успех дела.

"Мы выиграли суд первой инстанции. И я хочу сказать спасибо Александру Бастрыкину, который взял дело под личный контроль и всем, кто помогал нам бороться. Я надеюсь, что скоро всё разрешится", — рассказала Лидия Николаевна в эфире шоу "Пусть говорят"на "Первом канале".

Народная артистка заявила, что не хочет иметь с Алибасовым больше ничего общего.