Ксения Собчак сравнила себя со Снежной Королевой

Ведущая рассказала о своей любви к холоду.

Журналистка в своем Instagram-аккаунте написала, что её раздражает стремление россиян закупорить на зиму все щели и пожарче натопить печь. Светская львица назвала любовь к жаре национальной чертой.

Собчак объяснила, что сама любит, когда в доме прохладно и свежо.

Ксения Анатольевна первого декабря бесстрашно проветривала помещение.

"Первый день зимы встретила во всеоружии и нараспашку… В моем доме всегда стабильно +19, не более того, батареи на минималках. Зовите меня просто — Снежная Королева", — написала ведущая в своём микроблоге под фото, на котором она запечатлена в легком пиджаке нараспашку.

Подписчики журналистки сделали из сообщения свои выводы.