Бедствуют неубедительно: Тарзан с Королёвой отдыхают в Африке

Подписчики припомнили Тарзану жалобы на финансовый крах.

Жаловаться на безденежье одним из первых начал Сергей Глушко. Еще до секс-скандала Тарзан сетовал на то, что государство обделило поддержкой представителей шоу-бизнеса.

Время вспомнить эти стенания настало тогда, когда Наташа Королёва отправилась с Тарзаном на отдых. Теперь у хейтеров есть двойной повод раскритиковать поведение звёздной четы.

Во-первых, фолловеры упрекают путешественников в том, что они устраивают "пир во время чумы", намекая на общемировую эпидемию COVID-19.

Во-вторых, поездки в жаркие страны на лучшие мировые курорты доказывают, что звёзды бедствуют как-то неубедительно. "Доедающие последний кусок" шоумены почему-то находят деньги на отдых в экзотических странах.

Если многие звёзды отправлялись на отдых в Объединённые Арабские Эмираты, то Глушко с Королёвой решили быть оригинальными и отправились в африканскую Танзанию.

Из крупнейшего государства Восточной Африки супруги шлют интересные снимки.

Глушко запечатлён около пальм с зонтом в руке.