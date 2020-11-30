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Марина Девятова осталась без квартиры в Москве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Марина Девятова сообщила, что вынуждено продала квартиру в Москве, где ранее жила с мужем и ребёнком.

Марина Девятова осталась без квартиры в Москве

После появления на свет дочери артистка и её муж решили перебраться за город. Пара начала строить собственный загородный дом и сразу же переехала в арендованный особняк, чтобы приспособиться к жизни за городом.

"Сначала за городом сняли дом, а параллельно начали строить свой. Когда мои городские друзья говорят: "Мы хотим жить за городом", я им отвечаю: "Вы не спешите. Сначала попробуйте пожить в арендованном. Не всем это нравится". Мы, живя в съемном, поняли все подводные камни и нюансы, которые нужно учитывать", — пояснила Девятова.

Певица призналась, что строительство дома обходится очень дорого, а из-за отмены концертов дохода практически нет, поэтому она продала московскую квартиру, что продолжить строительство особняка.

Автор: Алексей Корнеев
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