Собчак считает, что имеет право нарушать ограничения

Недавно Ксения Собчак посетила постановку "Братья Карамазовы" в Санкт-Петербурге.

После мероприятия телеведущая написала, что в зале не было ни одного свободного места. Тогда пользователи начали критиковать её за то, что она нарушает ограничительные меры.