Недавно Ксения Собчак посетила постановку "Братья Карамазовы" в Санкт-Петербурге.
После мероприятия телеведущая написала, что в зале не было ни одного свободного места. Тогда пользователи начали критиковать её за то, что она нарушает ограничительные меры.
"У меня антитела и я переболела. Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода", — оправдалась Собчак.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?