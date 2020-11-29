Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Огромный светящийся болид пролетел над Японией
Киркоров подарил дочери дизайнерский браслет за полтора млн рублей
Школьник из Норильска украл у родителей 320 тысяч рублей на игры
У российских пенсионеров будут искать дополнительные доходы
Дочь Алсу станет ведущей детского "Евровидения"
Аршавин оценил положение Газизова в "Спартаке"
Семён Слепаков объяснил, как алкоголь влияет на его поведение
Рой Джонс хочет провести реванш с Майком Тайсоном
В Юте пропал загадочный монолит

Виктория Боня пожаловалась на личную трагедию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Модель и телеведущая изливает горечь обиды своим подписчикам.

Виктория Боня пожаловалась на личную трагедию

Провести 41-й день рождения весело и безоблачно в Дубае Виктории, судя по всему, не удалось.

Знаком, что всё будет плохо, был арест светской львицы в аэропорту Франции. Женщину задержали за то, что она находилась в общественном месте без маски.

Далее Виктория пожаловалась на то, что после праздника ей пришлось вызывать врачей, так как она почувствовала недомогание.

На этом злоключения модели не закончились.

В своём Instagram Боня написала пост, полный горечи и обиды.

В адрес неизвестного модель рассыпала своё негодование.

"Ненавижу лживых людей! Ненавижу двуличных! Ненавижу тебя! Первый человек на свете, к которому у меня пропало всё уважение!" — написала Виктория в микроблоге.

Кто именно так тяжело ранил Викторию, неизвестно.

Фолловеры предположили, что она обращалась к какому-то мужчине, с которым, возможно, у неё были романтические отношения. 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Реванш Тайсона и Джонса может пройти в России
62-летняя Шэрон Стоун повторила трюк из "Основного инстинкта"
Могольское наследие Индии: Биби-ка-Макбара и Мавзолей Абдулы Рахима Хан-и-Ханана
В Саккаре нашли мумии жрецов и редкое изображение бога
Владимир Стеклов признался, что не был готов к третьему ребёнку
Виктория Боня пожаловалась на личную трагедию
Огромный светящийся болид пролетел над Японией
Киркоров подарил дочери дизайнерский браслет за полтора млн рублей
Школьник из Норильска украл у родителей 320 тысяч рублей на игры
У российских пенсионеров будут искать дополнительные доходы
Популярное
Новости Армении
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу

Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?

Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
Общество
Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
Формула небес
"Не таким, как 2020": астролог рассказала, каким будет 2021 год
Российский шоу-бизнес
Фокуснику Сергею Сафронову может грозить до 10 лет тюрьмы
Игорь Буккер В Саккаре нашли мумии жрецов и редкое изображение бога Игорь Буккер Василий Амирджанов Депутат посетовал на скромные запросы граждан Василий Амирджанов Инна Новикова Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР Инна Новикова
Комментарии
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР
Джонс хочет встретиться с Силвой после боя с Тайсоном
Викторию Боню спасали врачи после её дня рождения в ОАЭ
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Вучич благодарен России за поставку военной техники
Оформить инвалидность в России стало проще
Василий Колташов: Американцев не интересует истина, у них просто есть цель
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Оформить инвалидность в России стало проще
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников