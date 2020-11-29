Модель и телеведущая изливает горечь обиды своим подписчикам.
Провести 41-й день рождения весело и безоблачно в Дубае Виктории, судя по всему, не удалось.
Знаком, что всё будет плохо, был арест светской львицы в аэропорту Франции. Женщину задержали за то, что она находилась в общественном месте без маски.
Далее Виктория пожаловалась на то, что после праздника ей пришлось вызывать врачей, так как она почувствовала недомогание.
На этом злоключения модели не закончились.
В своём Instagram Боня написала пост, полный горечи и обиды.
В адрес неизвестного модель рассыпала своё негодование.
"Ненавижу лживых людей! Ненавижу двуличных! Ненавижу тебя! Первый человек на свете, к которому у меня пропало всё уважение!" — написала Виктория в микроблоге.
Кто именно так тяжело ранил Викторию, неизвестно.
Фолловеры предположили, что она обращалась к какому-то мужчине, с которым, возможно, у неё были романтические отношения.
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