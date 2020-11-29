Виктория Боня пожаловалась на личную трагедию

Модель и телеведущая изливает горечь обиды своим подписчикам.

Провести 41-й день рождения весело и безоблачно в Дубае Виктории, судя по всему, не удалось.

Знаком, что всё будет плохо, был арест светской львицы в аэропорту Франции. Женщину задержали за то, что она находилась в общественном месте без маски.

Далее Виктория пожаловалась на то, что после праздника ей пришлось вызывать врачей, так как она почувствовала недомогание.

На этом злоключения модели не закончились.

В своём Instagram Боня написала пост, полный горечи и обиды.

В адрес неизвестного модель рассыпала своё негодование.

"Ненавижу лживых людей! Ненавижу двуличных! Ненавижу тебя! Первый человек на свете, к которому у меня пропало всё уважение!" — написала Виктория в микроблоге.

Кто именно так тяжело ранил Викторию, неизвестно.

Фолловеры предположили, что она обращалась к какому-то мужчине, с которым, возможно, у неё были романтические отношения.