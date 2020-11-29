Певица рассказала историю, которую можно назвать классикой жанра.
Юлианна Караулова вспомнила, как пришла домой и увидела у входа женскую обувь и сумочку.
У неё уже были подозрения, так как случайно увидела переписку бойфренда с какой-то девушкой. Молодой человек объяснил, что это просто флирт, глупая интрижка на работе.
Исполнительница поняла, что эта "интрижка" моется у неё в душе.
Юлианна узнала любовницу своего парня.
Это была журналистка, которая однажды брала у неё интервью. Бойфренд убедил представительницу СМИ, что свободен.
"Она потом начала плакать. И я её по-женски понимаю, потому что он и её обманул, и меня. Мы с ней абсолютно нормально поговорили. Я предложила довезти её до дома, когда она начала вызывать такси. Она говорит: "Ну это будет уже слишком". Впоследствии мы пересекались, но, естественно, мы не дружим, хотя у нас куча общих знакомых", — объяснила Караулова.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?