Юлианна Караулова рассказала, как застукала жениха с любовницей

Певица рассказала историю, которую можно назвать классикой жанра.

Юлианна Караулова вспомнила, как пришла домой и увидела у входа женскую обувь и сумочку.

У неё уже были подозрения, так как случайно увидела переписку бойфренда с какой-то девушкой. Молодой человек объяснил, что это просто флирт, глупая интрижка на работе.

Исполнительница поняла, что эта "интрижка" моется у неё в душе.

Юлианна узнала любовницу своего парня.

Это была журналистка, которая однажды брала у неё интервью. Бойфренд убедил представительницу СМИ, что свободен.