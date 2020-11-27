Сергей Сафронов объяснил, почему ушёл с "Битвы экстрасенсов"

Скептик, призванный уличать участников шоу в нечестных методах игры, объяснил, что он думает по поводу всей этой ситуации.

Экстрасенс Алина Вердиш ранее заявила, что Сергей Сафронов наладил на шоу своеобразный "бизнес". Он якобы просил у участников проекта деньги за подсказки.

Представители дирекции шоу "Битва экстрасенсов" объяснили, что действительно распрощались с ведущим, так как уличили его в поступке, противоречащим принципам телепередачи.

Сам иллюзионист сказал, что не хотел комментировать слухи, которые он считает бредом. Сафронов сообщил, что действительно общался с Вердиш, давая ей уроки актёрского мастерства. Она была его протеже, которой он помог попасть на шоу, дав контакты продюсеров проекта.

Сергей объяснил, что неоспоримым доказательством того, что он не помогал Вердиш в процессе испытаний, является то, что женщина "срезалась" на первых же турах шоу.

Сафронова удивило заявление его бывших коллег, так как из шоу он ушёл добровольно, потому что занят в других интересных проектах.