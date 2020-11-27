Скептик, призванный уличать участников шоу в нечестных методах игры, объяснил, что он думает по поводу всей этой ситуации.
Экстрасенс Алина Вердиш ранее заявила, что Сергей Сафронов наладил на шоу своеобразный "бизнес". Он якобы просил у участников проекта деньги за подсказки.
Представители дирекции шоу "Битва экстрасенсов" объяснили, что действительно распрощались с ведущим, так как уличили его в поступке, противоречащим принципам телепередачи.
Сам иллюзионист сказал, что не хотел комментировать слухи, которые он считает бредом. Сафронов сообщил, что действительно общался с Вердиш, давая ей уроки актёрского мастерства. Она была его протеже, которой он помог попасть на шоу, дав контакты продюсеров проекта.
Сергей объяснил, что неоспоримым доказательством того, что он не помогал Вердиш в процессе испытаний, является то, что женщина "срезалась" на первых же турах шоу.
Сафронова удивило заявление его бывших коллег, так как из шоу он ушёл добровольно, потому что занят в других интересных проектах.
"Эта история против меня сфабрикована. Скорее всего, эта женщина таким образом пытается заработать себе славу… Изначально намерен предоставить все документы, доказательства, поступавших мне угроз и аудио с настоящими диалогами, а не смонтированную аудионарезку, в правоохранительные органы, а затем в суд", — сказал Сафронов в интервью "КП".
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