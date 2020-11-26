Новые снимки певца озадачили интернет-аудиторию.
Худобу звезды 90-х связывают с болезнью артиста. Недавно Александр Медведев, более известный как Шура, пережил операцию по удалению грыжи желудка.
Исполнитель предстал перед аудиторией в виде, который многие подписчики оценили как последствия перенесённого заболевания.
Поклонники эпатажного певца посоветовали Шуре как можно быстрее набрать вес.
Недавно исполнитель появился на премьерном показе фильма "На острие" в кинотеатре "Октябрь". Артист написал положительный отзыв о фильме в своём микроблоге. Подписчиков, однако, волновал не отзыв, а то, как певец осунулся за последнее время.
"Хватит худеть. Вид уже больного человека", — пишут Шуре те, кто помнит исполнителя в более презентабельном облике.
Валерий Коровин рассказал о новом украинском законопроекте, который фактически узаконивает геноцид. России снова придётся освобождать Украину от фашистов?