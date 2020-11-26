Шура испугал поклонников своим внешним видом

Новые снимки певца озадачили интернет-аудиторию.

Худобу звезды 90-х связывают с болезнью артиста. Недавно Александр Медведев, более известный как Шура, пережил операцию по удалению грыжи желудка.

Исполнитель предстал перед аудиторией в виде, который многие подписчики оценили как последствия перенесённого заболевания.

Поклонники эпатажного певца посоветовали Шуре как можно быстрее набрать вес.

Недавно исполнитель появился на премьерном показе фильма "На острие" в кинотеатре "Октябрь". Артист написал положительный отзыв о фильме в своём микроблоге. Подписчиков, однако, волновал не отзыв, а то, как певец осунулся за последнее время.