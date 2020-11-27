У сына Сергея Зверева обострилась астма из-за конфликта с отцом

Сергей Зверев-младший давно вышел из-под контроля известного стилиста.

Раскол между отцом и его приёмным ребёнком произошёл тогда, когда парень женился, не испросив на брак благословение отца. Именитая звезда отказался помогать свободолюбивому отпрыску.

Сергей Зверев-младший кочует с супругой по съёмный квартирам, однако намеревается отсудить у отца жилплощадь, в которой он прописан.

Молодой человек пожаловался на проблемы со здоровьем. Ухудшение состояния молодого человека, по его словам, произошло тогда, когда он стал составлять иск. Парню приходится делать это самостоятельно, так как денег на услуги адвокатов у него нет.

"Я засыпаю с одышкой, просыпаюсь с одышкой. Ингаляции не помогают мне. Кипяток пью, чтоб распарилось всё внутри, — рассказал Сергей Зверев-младший в интервью Первому каналу.

Именитый отец никак не реагирует на выпады неблагодарного сына.