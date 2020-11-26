Исполнитель опубликовал фото девушки, которая слила в Сеть его новый трек.
Кумир молодёжи выставил фото Насти Ивлеевой в своём Instagram-аккаунте.
Мечта миллионов девушек подписал под снимком ведущей "Орла и решки" откровенное признание.
"Эта девочка с картинки, мне так нравятся на волосах её резинки! Надеюсь, теперь ясно, про кого песня", — написал Крид в своём микроблоге.
Егор выбрал не самое удачное фото Насти. Девушка изображена на снимке с двойным подбородком, хотя на её волосах действительно красуются резинки, как в песне Крида.
Ивлеева не осталась в долгу и сняла "видеоответочку".
"Ребят, пока я летела, мне Егор скинул свою новую "демку" послушать. Хотите послушать кусочек?" — сказала ведущая и нажала на слив унитаза.
"Хитяра 100%!" — ответил Крид Ивлеевой.
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