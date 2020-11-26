Крид раскрыл имя девушки, которой посвятил свою песню

Исполнитель опубликовал фото девушки, которая слила в Сеть его новый трек.

Кумир молодёжи выставил фото Насти Ивлеевой в своём Instagram-аккаунте.

Мечта миллионов девушек подписал под снимком ведущей "Орла и решки" откровенное признание.

"Эта девочка с картинки, мне так нравятся на волосах её резинки! Надеюсь, теперь ясно, про кого песня", — написал Крид в своём микроблоге.

Егор выбрал не самое удачное фото Насти. Девушка изображена на снимке с двойным подбородком, хотя на её волосах действительно красуются резинки, как в песне Крида.

Ивлеева не осталась в долгу и сняла "видеоответочку".