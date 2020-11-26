Дело о квартире народной артистки РСФСР до сих пор не завершено.
Несмотря на то, что суд постановил вернуть Лидии Федосеевой-Шукшиной её недвижимость, война за квартиру еще не прекращена.
По словам юриста актрисы Юлия Вербицкой (Линник), Лидия Николаевна до сих пор не получила ключи от своего жилья.
Бари Алибасов, с которым Федосеева-Шукшина собирается развестись, претендует на 1,39 миллионов рублей, которые были прописаны в договоре дарения.
Следователи снова пытаются выяснить, в каком состоянии находилась артистка, когда подписывала документ о дарении квартиры.
Понять, делала она это добровольно или под давлением, поможет почерковедческая экспертиза.
Кроме того, в качестве доказательств по делу будут привлечены все публичные высказывания Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. Представители правоохранительных органов уже запросили данную информацию у некоторых телевизионных каналов.
Брак Шукшиной и Алибасова еще не расторгнут. Тем не менее, продюсер уже нашёл себе новую пассию. Его молодая помощница, по словам Бари Каримовича, ждёт от него ребёнка.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.