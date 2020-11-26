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По делу о квартире Шукшиной проведут почерковедческую экспертизу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дело о квартире народной артистки РСФСР до сих пор не завершено.

По делу о квартире Шукшиной проведут почерковедческую экспертизу

Несмотря на то, что суд постановил вернуть Лидии Федосеевой-Шукшиной её недвижимость, война за квартиру еще не прекращена.

По словам юриста актрисы Юлия Вербицкой (Линник), Лидия Николаевна до сих пор не получила ключи от своего жилья.

Бари Алибасов, с которым Федосеева-Шукшина собирается развестись, претендует на 1,39 миллионов рублей, которые были прописаны в договоре дарения.

Следователи снова пытаются выяснить, в каком состоянии находилась артистка, когда подписывала документ о дарении квартиры.

Понять, делала она это добровольно или под давлением, поможет почерковедческая экспертиза.

Кроме того, в качестве доказательств по делу будут привлечены все публичные высказывания Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. Представители правоохранительных органов уже запросили данную информацию у некоторых телевизионных каналов.

Брак Шукшиной и Алибасова еще не расторгнут. Тем не менее, продюсер уже нашёл себе новую пассию. Его молодая помощница, по словам Бари Каримовича, ждёт от него ребёнка.  

Автор: Елена Былкина
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