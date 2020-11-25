Конкин-младший: отец пинал ногами беременную маму

Ярослав Конкин, сын актёра Владимира Конкина, заявил, что отец "был весьма несдержан" в семейной жизни и бил жену, даже когда она была беременна.

По словам наследника звезды советского кинематографа, смерть сестры побудила его впервые заговорить о семейных проблемах.

Откровения Конкина-младшего прозвучали в программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят.

Ярослав, в частности, рассказал, что долгое время не общался с отцом после того, как тот стрелял в него из травматического пистолета.