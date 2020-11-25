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Конкин-младший: отец пинал ногами беременную маму

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ярослав Конкин, сын актёра Владимира Конкина, заявил, что отец "был весьма несдержан" в семейной жизни и бил жену, даже когда она была беременна.

Конкин-младший: отец пинал ногами беременную маму

По словам наследника звезды советского кинематографа, смерть сестры побудила его впервые заговорить о семейных проблемах.

Откровения Конкина-младшего прозвучали в программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят.

Ярослав, в частности, рассказал, что долгое время не общался с отцом после того, как тот стрелял в него из травматического пистолета.

"Он (Владимир Конкин) вообще всегда был равнодушен к семье. Любил только себя. Вот вам пример: мы питались макаронами и тушенкой, хотя в холодильнике имелась полка с деликатесами, но те полагались исключительно отцу.

Смерть Софии для него — средство пиара. Он точно также пиарился и когда мама умерла", — рассказывает сын артиста.

Автор: Ольга Лебедева
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