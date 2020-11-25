Конкин-младший: отец пинал ногами беременную маму

Ярослав Конкин, сын актёра Владимира Конкина, заявил, что отец "был весьма несдержан" в семейной жизни и бил жену, даже когда она была беременна.
По словам наследника звезды советского кинематографа, смерть сестры побудила его впервые заговорить о семейных проблемах.
Откровения Конкина-младшего прозвучали в программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят.
Ярослав, в частности, рассказал, что долгое время не общался с отцом после того, как тот стрелял в него из травматического пистолета.
"Он (Владимир Конкин) вообще всегда был равнодушен к семье. Любил только себя. Вот вам пример: мы питались макаронами и тушенкой, хотя в холодильнике имелась полка с деликатесами, но те полагались исключительно отцу.
Смерть Софии для него — средство пиара. Он точно также пиарился и когда мама умерла", — рассказывает сын артиста.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.