Зрители шоу "Голос" снова недовольны решением жюри

Опять мнение зрителей шоу "Голос" пошло вразрез с экспертным мнением жюри.

На этот раз ценителей красивого вокала не устроил вердикт по поводу проигрыша участницы проекта Ксении Павроз.

Женщину горячо поддержала на своей страничке Facebook поэт-песенник Инесса Каминская.

"После этого поединка и выбора победителя я окончательно сформировала свое мнение об этом проекте, увы… Тут даже сравнивать нечего! Ксения Павроз, Ксюша, ты нереальная русская Тина Тернер", — написала Каминская в своём микроблоге.

Поэтесса объяснила вылет Павроз тем, что судьи не выдержали её бешеной энергетики.

Многие зрители присоединились к этому мнению.

Интернет-пользователи под видеозаписью, на которой соревнуются Ксения Павроз и Сурен Платонов, писали, что жюри несправедливо сливают интересных участников.

Уличить Сурена Платонова в блате пока никому не удалось, однако публика не перестаёт подозревать судей проекта в том, что их решения продиктованы какими-то неизвестными мотивами.

Продюсеры шоу "Голос", уставшие от постоянных нападок, решили бороться с крупными хейтерами с помощью судебных исков.

Перестать писать гадости о проекте хотят заставить актёра Станислава Садальского, председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина и журналиста Сергея Соседова.