Опять мнение зрителей шоу "Голос" пошло вразрез с экспертным мнением жюри.
На этот раз ценителей красивого вокала не устроил вердикт по поводу проигрыша участницы проекта Ксении Павроз.
Женщину горячо поддержала на своей страничке Facebook поэт-песенник Инесса Каминская.
"После этого поединка и выбора победителя я окончательно сформировала свое мнение об этом проекте, увы… Тут даже сравнивать нечего! Ксения Павроз, Ксюша, ты нереальная русская Тина Тернер", — написала Каминская в своём микроблоге.
Поэтесса объяснила вылет Павроз тем, что судьи не выдержали её бешеной энергетики.
Многие зрители присоединились к этому мнению.
Интернет-пользователи под видеозаписью, на которой соревнуются Ксения Павроз и Сурен Платонов, писали, что жюри несправедливо сливают интересных участников.
Уличить Сурена Платонова в блате пока никому не удалось, однако публика не перестаёт подозревать судей проекта в том, что их решения продиктованы какими-то неизвестными мотивами.
Продюсеры шоу "Голос", уставшие от постоянных нападок, решили бороться с крупными хейтерами с помощью судебных исков.
Перестать писать гадости о проекте хотят заставить актёра Станислава Садальского, председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина и журналиста Сергея Соседова.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.