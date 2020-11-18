Леонид Якубович рассказал, почему он трижды был женат

В программе "Судьба человека" самый импозантный ведущий российского телевидения рассказал о своей личной жизни.

Леонид Якубович вспомнил свой студенческий брак. По признанию ведущего, он относился к походу в ЗАГС довольно легкомысленно.

Леонид Аркадьевич уверил, что в его среде в годы его юности брак не рассматривался как что-то очень серьёзное.

Со своей супругой Раисой Якубович прожил мало. По словам шоумена, ни он, ни супруга не захотели привыкать друг к другу, поэтому расстались также легко, как и поженились.

Второй супругой Якубовича была Галина Антонова, которая работала экскурсоводом. Период брака с ней характеризуется взлётом карьеры Якубовича на телевидении. От Галины у Леонида Аркадьевича есть сын Артём, которому недавно исполнилось 47 лет.

Затем Якубович встретил женщину по имени Марина Видова, которая стала его третьей женой. В этом браке у ведущего родилась дочь Варвара.