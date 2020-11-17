Известный телеведущий Леонид Якубович с большим уважением относится к своей первой жене Раисе и благодарен ей за тёплые воспоминания.
По его словам, причиной развода с первой супругой стало банальное несовпадение характеров.
"Мы жили себе жили пока не разошлись. Как говорил мой друг: "Я свои отношения с женщинами строю только на официальной основе". Шебутное время. КВН, студенчество, ура-ура. Не та. Ну, не та и не та. Может к счастью, может к несчастью. Никто тогда не думал, что брак — это серьезно. Ну, есть штамп в паспорте, ну, нет. Подумаешь, большое дело", — пояснил Якубович.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.