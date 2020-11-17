Якубович раскрыл, почему развёлся с первой женой

Известный телеведущий Леонид Якубович с большим уважением относится к своей первой жене Раисе и благодарен ей за тёплые воспоминания.

По его словам, причиной развода с первой супругой стало банальное несовпадение характеров.