Погибшие при крушении легкомоторного самолёта Александр Колтовой и Наталья Климова могли быть связаны служебным романом.

Такое мнение высказала экстрасенс Дарья Миронова. По её мнению, отношения пары продлились около полугода.

"Просто жизнь поставила в такие условия, что они не успели друг с другом поговорить. Он не успел с этой девушкой, с которой в самолете был, развить отношения, ведь, вероятнее всего, это могло перерасти во что-то больше", — передаёт слова Мироновой "РИА ФАН".