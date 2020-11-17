Названа причина смерти актёра Юрия Черкасова

Недавно культурный мир поразила новость о смерти популярного актёра Юрия Черкасова, которого россияне могли видеть в сериалах "Моя прекрасная няня", "МосГаз" и других картинах.

Его коллега Ксения Алферова сообщила точную причину смерти артиста. По её словам, Черкасов длительное время боролся с онкологическим заболеванием.