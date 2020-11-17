Недавно культурный мир поразила новость о смерти популярного актёра Юрия Черкасова, которого россияне могли видеть в сериалах "Моя прекрасная няня", "МосГаз" и других картинах.
Его коллега Ксения Алферова сообщила точную причину смерти артиста. По её словам, Черкасов длительное время боролся с онкологическим заболеванием.
"Рак — страшная напасть, но держался Юра… Не знаю какое слово подобрать, он был великолепен во всем, даже в этом", — написала Алферова в Instagram.
Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.