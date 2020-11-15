Стас Пьеха признался, что практически не уделяет времени своему сыну Петру, однако старается обеспечить его материально.

"С сыном общаюсь мало, а он скучает. Стараюсь слушать его, вижу редко. И это очень сложно — у него такая эмоциональная волна, когда видит меня", — отметил певец.

"Я купил дом в ипотеку, машину, плачу деньги. Голова моя понимает, что этого недостаточно. Но сущность моя другая", — добавил Пьеха.