Комедийная актриса объяснила, что рождение дочки далось ей очень нелегко.
В YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Мария Кравченко вспомнила, чего ей стоило выносить ребёнка. По словам юмористки, она семь месяцев страдала от токсикоза и не могла нормально питаться.
Несмотря на то актриса питалась только гречкой и вишней, она всё равно существенно прибавила в весе. В период беременности она набрала почти 30 килограмм.
"Я же от природы худенькая, врачи говорили, что если плод будет больше трех килограммов, они не возьмутся за естественные роды", — объяснила звезда Comedy Woman.
Свою беременность женщина назвала "игрой на выживание". Ребенок в итоге родился недоношенным, а у самой Марии возникли существенные проблемы со здоровьем.
Попытки привести себя в форму после родов привели её к врачам, которые приняли решение о незамедлительной операции, так как возник риск того, что кишечник выпадет в брюшную полость.
"Меня там всю зашили, перешили внутри. У меня там стоит металлическая сетка. Я могу забеременеть, но я не выношу ребенка — ему там просто негде расти и развиваться", — рассказала актриса.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.