Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Израиле обнаружили крепость времён царя Давида
Лавров: армянская оппозиция пытается спекулировать на теме Карабаха
"Одноклассники" запустили проект "COVID-19: Вместе - не страшно!"
Бриллиант из Якутии продали на аукционе в Женеве за 26 млн долларов
Под Владимиром скотник избил дубиной работника фермы
"С элементами прямой линии": что известно о большой конференции Путина
В Москве разрешили проводить новогодние корпоративы
Филипп Копылов перечислил "звоночки" приближающегося инфаркта
Познер заявил, что Штаты "остановились в развитии". Прав ли он?

Звезда Comedy Woman: "В животе стоит металлическая сетка"

Комедийная актриса объяснила, что рождение дочки далось ей очень нелегко.

Звезда Comedy Woman: "В животе стоит металлическая сетка"

В YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Мария Кравченко вспомнила, чего ей стоило выносить ребёнка. По словам юмористки, она семь месяцев страдала от токсикоза и не могла нормально питаться.

Несмотря на то актриса питалась только гречкой и вишней, она всё равно существенно прибавила в весе. В период беременности она набрала почти 30 килограмм.

"Я же от природы худенькая, врачи говорили, что если плод будет больше трех килограммов, они не возьмутся за естественные роды", — объяснила звезда Comedy Woman.

Свою беременность женщина назвала "игрой на выживание". Ребенок в итоге родился недоношенным, а у самой Марии возникли существенные проблемы со здоровьем.

Попытки привести себя в форму после родов привели её к врачам, которые приняли решение о незамедлительной операции, так как возник риск того, что кишечник выпадет в брюшную полость.

"Меня там всю зашили, перешили внутри. У меня там стоит металлическая сетка. Я могу забеременеть, но я не выношу ребенка — ему там просто негде расти и развиваться", — рассказала актриса.

 

Последние материалы
Лера Кудрявцева рассказала, что лишилась ещё одного друга
В Израиле обнаружили крепость времён царя Давида
Звезда Comedy Woman: "В животе стоит металлическая сетка"
Лавров: армянская оппозиция пытается спекулировать на теме Карабаха
"Одноклассники" запустили проект "COVID-19: Вместе - не страшно!"
Бриллиант из Якутии продали на аукционе в Женеве за 26 млн долларов
Под Владимиром скотник избил дубиной работника фермы
Старшенбаум высказалась по поводу глухоты Бориса Корчевникова
"С элементами прямой линии": что известно о большой конференции Путина
В Москве разрешили проводить новогодние корпоративы
Популярное
Мир. Новости мира
Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО

Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Мир. Новости мира
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Российский шоу-бизнес
Шнурова осудили за стихи про Дзюбу, и он исправился
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина Наталия Красовская Вакцина против паники Наталия Красовская Василий Амирджанов Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви Василий Амирджанов
Комментарии
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Жители поселка под Смоленском обижены пустыми обещаниями губернатора
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Александр Домрин: при Байдене будут торжествовать русофобы
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Власть не может дать народу "светлое будущее"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников