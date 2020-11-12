Звезда Comedy Woman: "В животе стоит металлическая сетка"

Комедийная актриса объяснила, что рождение дочки далось ей очень нелегко.

В YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Мария Кравченко вспомнила, чего ей стоило выносить ребёнка. По словам юмористки, она семь месяцев страдала от токсикоза и не могла нормально питаться.

Несмотря на то актриса питалась только гречкой и вишней, она всё равно существенно прибавила в весе. В период беременности она набрала почти 30 килограмм.

"Я же от природы худенькая, врачи говорили, что если плод будет больше трех килограммов, они не возьмутся за естественные роды", — объяснила звезда Comedy Woman.

Свою беременность женщина назвала "игрой на выживание". Ребенок в итоге родился недоношенным, а у самой Марии возникли существенные проблемы со здоровьем.

Попытки привести себя в форму после родов привели её к врачам, которые приняли решение о незамедлительной операции, так как возник риск того, что кишечник выпадет в брюшную полость.