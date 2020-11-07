НТВ подтвердил гибель телеведущего и его жены

Пресс-служба телеканала НТВ подтвердила информацию СМИ о гибели телеведущего Александра Колтового при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье.

Вместе с ним в самолёте находилась его супруга, она также погибла.