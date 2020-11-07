Пресс-служба телеканала НТВ подтвердила информацию СМИ о гибели телеведущего Александра Колтового при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье.
Вместе с ним в самолёте находилась его супруга, она также погибла.
"С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов "ДНК" и "Звёзды сошлись", Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолёта в Московской области", — сказано в сообщении пресс-службы.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.