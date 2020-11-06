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Певица МакSим рассказала о пристрастии к спиртному

Поклонники исполнительницы хита "Знаешь ли ты" до последнего не хотели верить в то, что их кумир катится на дно.

Певица МакSим рассказала о пристрастии к спиртному

Исчезновение из поля зрения певицы общественность связывала с тем, что у певицы в жизни начались серьёзные проблемы.

Марина Максимова (настоящее имя певицы) впервые откровенно рассказала публике о том, что с ней произошло.

В передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека" МакSим призналась, что действительно страдала зависимостью от спиртного.

Певица объяснила, что пристрастилась к алкоголю после ДТП. Марина вспомнила, что не могла без посторонней помощи встать с постели.

Полученные травмы вкупе с алкоголизмом приводили к тому, что певица несколько раз попадала в реанимацию. Они видела, что вокруг неё умирают люди, но остановиться не могла

Больше всего Марина жалеет о то, что всё это происходило на глазах её детей.

"Я могла пить в одиночку. А дети? Сашка моя все понимала, она все время была рядом со мной и сильно переживала за меня. В таком состоянии я находилась довольно долго", — поведала МакSим.

Девушка объяснила, что в тот период своей жизни совершила много глупостей. Она даже согласилась выйти замуж за одного из своих поклонника, однако вовремя одумалась и вернула молодому человеку кольцо.

Сейчас МакSим. сумела взять в себя в руки и планирует вернуться к работе.

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