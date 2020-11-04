Популярный певец Стас Михайлов отправился в Дубай на фестиваль PaRus.

Там он признался, что не следит за трендами молодёжи, не использует TikTok и даже не знает, кто такой Моргенштерн.

"TikTok — ней мой формат. Я не в этой теме. Просыпаюсь утром и думаю, как в 24 часа вместить то, что задумал. А ведь ещё семья, друзья, общение… Кто из нынешней молодёжи войдёт в историю, сказать не могу, — время покажет. Следить за всеми у меня нет возможности. Даже не знаю, честно говоря, кто такой Моргенштерн", — признался артист.