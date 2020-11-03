Актер Леонид Ярмольник признал, что у "Клуба весёлых и находчивых" в последнее время появились проблемы.

"Если у КВН есть какие-то проблемы, — я сейчас говорю как зритель — это то, что КВН стал немножко другим. Не таким, скажем, пронзительно ярким, искренним и напористо проблемным, нежели он был. Это я чувствую, когда смотрю программы", — пояснил артист.

"Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — добавил Ярмольник.