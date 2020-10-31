Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти известной певицы Валентины Легкоступовой.

Дочь артистки Анетта Бриль всеми силами пытается доказать, что в смерти её матери виновен Юрий Фирсов, который в последнее время состоял с ней в отношениях.

"Эксперты утверждают, что Фирсов действовал как абьюзер. К сожалению, с насилием сталкиваются очень многие женщины, но не все могут в этом признаться, потому что есть внутренний барьер — стеснение. Думаю, мама либо побоялась, либо постеснялась", — утверждает дочь певицы.

"Мы предполагаем, но будем ждать выводов Следственного комитета. То, что Фирсов психологический тиран, — абсолютно точно. И мне очень страшно думать, что мама полюбила человека, который оказался убийцей", — добавила Бриль.