Лёву из "Би-2" осудили за намерение выйти на сцену с COVID-19

Участник группы "Би-2" Игорь Бортник (Лёва) заболел COVID-19.

Музыканты проинформировали поклонников о том, что Лёва болеет коронавирусом в лёгкой форме, поэтому они не намерены отказываться от концертов.

Коллектив "Би-2" рассчитал, что к началу концертной деятельности в ноябре их коллега уже выйдет из карантина.

Это решение показалось подписчикам неблагоразумным и опасным для зрителей, которые придут на концерт группы.