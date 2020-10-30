Участник группы "Би-2" Игорь Бортник (Лёва) заболел COVID-19.
Музыканты проинформировали поклонников о том, что Лёва болеет коронавирусом в лёгкой форме, поэтому они не намерены отказываться от концертов.
Коллектив "Би-2" рассчитал, что к началу концертной деятельности в ноябре их коллега уже выйдет из карантина.
Это решение показалось подписчикам неблагоразумным и опасным для зрителей, которые придут на концерт группы.
"Концерт во время пандемии — пир во время чумы. Концерт — это плевок в лицо каждому медику, работающему с ковидом", — прокомментировал пост столичный работник скорой помощи, который пожаловался на огромные нагрузки во время пандемии.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.